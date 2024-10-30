У Курській області РФ після атаки дронів сталася пожежа

Увечері, 29 жовтня, у місті Желєзногорськ Курської області Росії виникла пожежа. Мешканці говорять про атаку БпЛА, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

Зокрема, о 22.39 губернатор Курської області Олексій Смирнов написав, що існує загроза застосування безпілотників.

"Курська область: небезпека атаки БпЛА. Будьте пильні! Сили та засоби ППО приведені в готовність для відбиття можливої атаки" , - повідомив він.

Пізніше, починаючи приблизно з 22:54, у місцевих Telegram-каналах Желєзногорська, а потім і у всеросійських почали розповсюджувати кадри пожежі. За словами місцевих жителів, пожежа пов'язана з атакою дронів. Одні Telegram-канали пишуть, що за попередньою інформацією, горять уламки БпЛА. Інші уточнюють, що у дворі одного з житлових будинків почалася пожежа.

"Попередньо, пошкоджено фасад багатоповерхівки, дитячий майданчик, кілька машин. Обговорюється евакуація людей із довколишніх будинків" , - пише Telegram Mash.

Канал Shot повідомив, що також пошкоджено кілька машин, що були припарковані у дворі одного з будинків. Там уточнюють, що дрон упав поряд із вулицею в районі Ейфелевої вежі - місцевої пам'ятки.

Далі місцеві канали, які писали про уламки, почали посилатися на невідоме джерело (оскільки фото обрізане), де мешканців закликали не підходити до залишків від БпЛА.