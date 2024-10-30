США назвали "жахливим" результат останнього удару Ізраїлю по Сектору Газа

За даними контрольованого ХАМАС міністерства охорони здоров'я, щонайменше 93 людини загинули або зникли безвісти внаслідок ізраїльського авіаудару по місту Бейт-Лахія на півночі Cектора Газа. Сполучені Штати атаку "жахливою", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє BBC.

Ізраїльські військові заявили, що їм "відомо про повідомлення про те, що сьогодні, у вівторок, в районі Бейт-Лахія постраждали мирні жителі". Вони додали, що деталі інциденту з'ясовуються.

Представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що США

"глибоко стурбовані загибеллю мирних жителів у цьому інциденті". "Це був жахливий інцидент із жахливим результатом" , - сказав він.

При цьому Міллер вказав на "повідомлення про два десятки вбитих дітей" внаслідок атаки.

"Трагічна ціна для мирних жителів внаслідок останнього удару є ще одним нагадуванням про те, чому нам необхідно покласти край цій війні" , - сказав Міллер.

Нагадаємо, за даними Axios, нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс обговорив із ізраїльськими та катарськими колегами нове формулювання угоди про припинення вогню та звільнення заручників у Секторі Газа.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розглядає план щодо припинення постачання гуманітарної допомоги в північну частину Гази. Таким чином він сподівається вморити голодом бойовиків ХАМАС.