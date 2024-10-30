Гарріс у заключній промові перед виборами закликала залишити Трампа у минулому

Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс, виступаючи у вашингтонському парку Еліпс, де майже чотири роки тому республіканець Дональд Трамп закликав своїх прихильників до маршу на Капітолій, звернулася до виборців із закликом залишити 45-го президента у минулому. Її цитує Politico, повідомляє Ліга.net.

Після кількох тижнів критики на адресу Трампа, якого вона назвала "фашистом", Гарріс підкреслила, що Трамп "нестабільний, одержимий помстою й прагне необмеженої влади". Вона порівняла його політику з тим, що пропонує вона сама — "світле майбутнє для Америки, без диктаторських нахилів і конфліктів".

Гарріс заявила, що настав час для нових лідерів, які об'єднають країну "замість посіяної Трампом роз'єднаності". Вона закликала американців припинити звинувачувати одне одного й почати співпрацювати.

Місце виступу – Еліпс у Вашингтоні – підкреслило контраст із Трампом, який у цьому самому місці в січні 2021 року допоміг розпалити заворушення, що призвели до атаки на Капітолій, зазначили журналісти.

Демократка також наголосила на необхідності служити всім громадянам, незалежно від політичної партії, і пообіцяла шукати компроміси для досягнення спільних цілей. Її виступ був спрямований на тих виборців, які ще не визначилися, зокрема молодь, жінок із передмість та поміркованих республіканців.

Її меседж контрастував із виступом Трампа на нещодавньому мітингу в Медісон Сквер Гардені, де його заява викликала значний резонанс через расистські, сексистські та грубі висловлювання. Кампанія Гарріс намагається використати ці скандальні заяви для залучення більшої кількості виборців на свій бік.