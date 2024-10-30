Попит на золото у світі встановив рекорд – досяг 100 млрд доларів

Світовий попит на золото зріс приблизно на 5% у третьому кварталі 2024 року, встановивши рекорд і вперше піднявши споживання понад 100 млрд доларів. З початку року золото подорожчало більш як на третину.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Всесвітньої золотої ради, зростання, яке призвело до збільшення обсягів до 1313 тонн, було підкріплено сильнішими інвестиційними потоками із Заходу, включаючи більшу кількість заможних осіб, що допомогло компенсувати спад апетиту з боку Азії.

Золото різко пішло вгору цього року, піднявшись більш ніж на третину, послідовно оновлюючи рекорди. Стрибок був обумовлений активними покупками центральних банків і зростанням попиту з боку багатих інвесторів, а недавнім приростам сприяв перехід Федеральної резервної системи до зниження відсоткових ставок.

За словами Джона Ріда, головного ринкового стратега ради, покупки на непрозорому позабіржовому ринку ставали дедалі важливішою для цін.

Золото, яке встановило рекорд вище 2782 доларів за унцію на торгах 30 жовтня, демонструвало зростання щомісяця цього року, за винятком невеликого відкату в січні та червні, коли ціни залишалися на колишньому рівні.

У міру того як цикл зниження ставок уже розпочався, Світова рада з інвестицій очікує збільшення вкладень у зливки, оскільки геополітична невизначеність, особливо пов'язана з майбутніми президентськими виборами в США, стає ще однією причиною, через яку інвестори прагнуть утримувати цей актив-притулок .

Інвестиційні потоки стали ключем до 13% зростання металу в третьому кварталі, при цьому загальний попит досяг найвищих рівнів з моменту вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Закупівлі центральних банків тривали – серед найбільших покупців були Польща, Угорщина та Індія – навіть попри уповільнення темпів офіційної активності. Попит на ювелірні вироби впав, оскільки рекордні ціни завдали удару по споживанню.

За словами Ріда, у перспективі фіскальні проблеми, особливо пов'язані з зростанням рівня державного боргу в США, можуть стати більш вираженим фактором.

У періоди економічної чи політичної нестабільності інвестори часто вкладають гроші в золото як у надійний актив. Під час криз, воєн чи інших непередбачуваних подій золото зберігає свою цінність краще, ніж багато інших інвестицій.