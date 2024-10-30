Колишній гендиректор Google закликав армію США замінити танки безпілотниками з ШІ

Війна в Україні показала, що дешеві дрони змінили поле бою. Армія США має замінити свій парк "непотрібних" і дорогих танків безпілотниками на основі штучного інтелекту. Про це заявив колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Я десь читав, що у США десь зберігаються тисячі і тисячі танків. Віддайте їх. Купуйте натомість безпілотники" , - сказав він Future Investment Initiative у Саудівській Аравії.

Шмідт, який заснував стартап зі створення автономних дронів-камікадзе для України, заявив присутнім, що війна між Росією та Україною продемонструвала, як "дрон вартістю 5 тисяч доларів може знищити танк вартістю 5 млн доларів".

За словами Шмідта, тактика застосування безпілотників Україною та Росією змінюється кожні три-шість тижнів, оскільки два супротивники поспішають запроваджувати інновації.

"Вартість автономності падає так швидко, що війна з використанням безпілотників, яка є майбутнім конфліктом, зрештою призведе до відмови від танків, артилерії та мінометів" , - додав він.

Тим не менш, Шмідт дав зрозуміти, що, на його думку, уряди та збройні сили на Заході повільно адаптуватимуться.

"Ця система абсолютно не підходить для такого сценарію" , - сказав він, додавши, що, попри радикальні зміни на полі бою, організаційні та політичні структури "не змінюються".

Шмідт, який залишив свою посаду в раді директорів компанії Google Alphabet у 2019 році, протягом багатьох років виступав як сполучна ланка між Кремнієвою долиною та урядом США. Він був першим головою Ради з інновацій у сфері оборони США, консультуючи старших керівників оборони щодо нових технологій у період з 2016 по 2020 рік. Він також очолював Комісію з національної безпеки з штучного інтелекту, яка у 2021 році представила рекомендації Конгресу про те, як найкраще використовувати ШІ для національної безпеки та оборони.