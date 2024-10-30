Зеленський: РФ перемогла в Грузії, у Молдові - ситуація йде тим самим шляхом

Президент Володимир Зеленський вважає, що на сьогодні у Грузії перемогла Росія, адже країна обрала дружбу із РФ, а не шлях до Європейського Союзу. Про це глава держави заявив в інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи, повідомляє Європейська правда.

На думку Зеленського, на сьогодні в Грузії Росія перемогла, спершу забравши частину території, а опісля змінивши політику та уряд.

"Треба визнати, що на сьогодні в Грузії Росія перемогла. Спочатку вони забрали частину Грузії, потім змінили політику, змінили уряд, і тепер там проросійський уряд, проросійські позиції. Жодних санкцій проти Путіна, багато росіян у Грузії. Їхній вибір – дружба з Росією, їхній вибір – не йти в ЄС. Вони змінили позицію. Росія сьогодні перемогла. Вони забрали свободу Грузії" , – вважає він.

Коментуючи ситуацію у Молдові Зеленський сказав, що Росія "йде у тому ж напрямі".

"Побачите, Росія йде тим самим шляхом. Вони хочуть зробити те саме і зроблять це, якщо Захід не зупинить свої розмови про червоні лінії. Якщо вони цього не припинять і продовжуватимуть цю риторику, то вони втратять Молдову за рік-два" , – запевнив український лідер.

Водночас він відзначив різницю між Україною та Грузією.

"Ми більші. В цьому і є різниці між нами та Грузією – ми значно більші. У нас більше населення, більше чоловіків, які не хотіли бути росіянами" , – підсумував президент.

Як повідомлялось, грузинські опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала".

Під час великого протесту у Тбілісі у понеділок, 28 жовтня, грузинська опозиція озвучила вимоги, зокрема щодо повторних виборів.

Європейська комісія вважає, що для початку переговорів про вступ Грузія повинна змінити курс, який наразі ставить під загрозу її шлях до ЄС.