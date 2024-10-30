У Сеулі припустили, що КНДР може отримати від Росії в обмін на війська

Північна Корея, "дуже ймовірно, попросить" Москву про передові технології, пов’язані з ядерною зброєю. Саме в обмін на це КНДР могла погодитись на відправку своїх військових до РФ, заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен. З посиланням на CNN, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Кім Йон Хен наголосив, що Північна Корея, ймовірно, вимагатиме від Росії передачі технологій, пов’язаних із тактичною ядерною зброєю, розробкою північнокорейських міжконтинентальних балістичних ракет, розвідувальних супутників і атомних підводних човнів.

Він також зауважив, що не вірить, що розгортання військ Північною Кореєю для допомоги Росії збільшить «ймовірність початку війни на Корейському півострові", але що це може призвести до "ескалації загроз безпеці на Корейському півострові".

Нагадаємо, що раніше сьогодні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США мають намір захищати Південну Корею всіма видами озброєнь.

Мало того, це поширюється і на ядерну зброю.

Зауважимо, що ще на початку жовтня з’явилася інформація, що Росія залучає військових із Північної Кореї до війни проти України.

Відомо, що КНДР могла направити до 12 тисяч солдатів до Росії, частину з яких планують розмістити в Курській області.

Однак Остін наголосив, що Росії не вдасться перемогти Україну, навіть з підтримкою КНДР.