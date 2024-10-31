Трамп хоче завершення конфлікту в Газі до свого можливого обрання – ЗМІ
Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньягу, що в разі його перемоги на виборах Ізраїль повинен буде завершити конфлікт у Газі до старту його президентства. Про це пише The Times of Israel із посиланням на джерела, повідомляє Українська правда.
Два джерела, обізнані із ситуацією, заявили, що Трамп сказав про це Нетаньягу під час візиту прем'єра в резиденцію експрезидента Мар-а-Лаго в липні цього року.
Водночас Трамп не ставив конкретних умов, а лише заявив, що хоче, щоб Ізраїль офіційно оголосив про завершення конфлікту. На думку Трампа, ЦАХАЛ, імовірно, зможе продовжити обмежену діяльність і після його можливого вступу на посаду.
Співрозмовники видання зазначили, що частиною перемоги, яку Трамп хоче побачити до своєї можливої інавгурації, має стати повернення ізраїльських заручників із Сектора Гази.
У виданні нагадали, що Нетаньягу вже давно підкреслює, що Ізраїль збереже переважний контроль над безпекою в Газі в осяжному майбутньому після війни, а інші ізраїльські чиновники говорять про те, що ЦАХАЛ збереже там буферну зону.