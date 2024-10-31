МЗС Угорщини: Фон дер Ляєн "втягла Європу у програшну війну"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто опублікував чергову хвилю критики на адресу ЄС, заявивши, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, серед іншого, "втягла Європу у програшну війну", повідомляє Європейська правда.

Сійярто заявив, що попередні 5 років керівництва Єврокомісією фон дер Ляєн буцімто завели ЄС у скрутне становище і зробили його "менш безпечним, менш конкурентним і менш політично вагомим", аніж перед початком її повноважень у 2019 році.

"Президентка Єврокомісії несе явну відповідальність за втягнення Європи у програшну війну, за зменшення ролі ЄС у світовій економіці і глобальній політиці" , – нарікає очільник МЗС Угорщини.

Після того він перейшов до критики запроваджених ЄС мит на китайські електромобілі та назвав це "ударом по європейській економіці" та "ігноруванням думки країн-членів і найбільших компаній індустрії".

Також Сійярто, поїхавши на конференцію у Мінську, заговорив російською.