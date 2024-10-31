Автогаз подорожчав за місяць, бензин та дизель подешевшали: ціни на АЗС

Роздрібні ціни на бензин та дизель в Україні знизилися в жовтні 2024 року. Автогаз подорожчав на АЗС, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 31 жовтня на бензин А-95 становлять 55,71 гривні за літр (-0,86 гривні за місяць), на дизельне паливо 51,94 гривні за літр (-0,83 гривні), на автогаз 34,85 гривні за літр (+1,93 гривні).

Ціни на АЗС 31 жовтня

Причини зміни цін

В Україні з 1 вересня підвищили акцизи на пальне. Ставки акцизу на бензин зросли з 211,5 до 242,6 євро, на дизельне паливо з 139,5 до 177,6 євро, на автогаз з 52 до 148 євро.

За розрахунками авторів проєкту, ухвалення закону призведе до подорожчання бензину на АЗС на 1,50 гривень за літр, дизеля на 1,95 гривень, автогазу на 5,8 гривень за літр.

Як зазначив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, падіння цін на бензин у жовтні викликало як зовнішні, так і внутрішні чинники.

"Причиною падіння цін стало зниження закупівельних цін та закінчення сезону активного споживання, що спонукає трейдерів стимулювати продаж", - зазначив він.

За його словами, зниження закупівельних цін відбулося через падіння цін на нафту, яке спостерігається в останні місяці через збільшення видобутку та зниження попиту з боку Китаю.

Основним фактором, що впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна з початку війни імпортує майже весь обсяг палива. Сьогодні нафта Brent коштує близько 73 доларів за барель. За жовтень ціна зросла на 2 долари.