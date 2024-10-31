Лукашенко помітив готовність Заходу "на нічию" у війні між Україною та РФ

Самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку привиділася нібито готовність Заходу до "нічиєї" в Україні. Також він захотів переговорів між Україною та РФ, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Лідер білоруського режиму заявив, що нібито контактував з названими представниками Заході, які, за його словами, готові "домовлятися".

"Останні мої контакти з розумними представниками "цивілізованого Заходу" говорять про те, що у нас намітився якийсь крен. Захід нарешті зрозумів, що треба домовлятись в Україні. Можливо, бути нічиєю, якщо сьогодні. Я так по-спортивному говорю" , - сказав Лукашенко.

Крім того, Лукашенко захотів переговорів між Україною та Росією. Він стверджував, що важливо повернутися за стіл переговорів без попередніх умов, а основою нібито може стати документ зі Стамбулу.