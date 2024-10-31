Нацбанк не змінив облікову ставку: її збережуть довше, ніж хотіли

Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 13%, повідомляє Економічна правда.

Про це стало відомо з брифінгу щодо рішення Правління з монетарної політики.

Зазначається, що це рішення, за задумом, в поєднанні з підтриманням стійкості валютного ринку дасть змогу зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, сповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%.

Оновлений прогноз НБУ передбачає триваліше утримання облікової ставки на рівні 13% – щонайменше до літа 2025 року.

У разі подальшого зростання цінового тиску понад прогноз та загрози розбалансування інфляційних очікувань НБУ буде готовий посилити процентну політику та застосовувати додаткові монетарні заходи.

Нагадаємо:

Правління Національного банку знизило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункта до 13% у червні 2024 року.