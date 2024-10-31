Швейцарія вперше з початку повномасштабної війни депортувала українців

Швейцарія депортувала трьох українців. Це перший випадок депортації з початку повномасштабної війни, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє NZZ.

Відомо, що у середу, 30 жовтня, з Цюриху спецрейсом депортували трьох українців, які скоїли злочини у Швейцарії. Це вперше з лютого 2022 року Швейцарія повертає на батьківщину українців за кримінальні злочини.

За інформацією NZZ, депортаційний рейс попрямував до Польщі, звідки трьох українців наземним транспортом доправлять в Україну.

Швейцарський державний секретаріат з питань міграції не повідомляє детальну інформацію про злочини, які скоїли українці, через захист даних і конфіденційності.

Видання наголошує, що причинами депортації не можуть бути дрібні злочини. Депортовані повинні бути звинувачені в тяжких злочинах, таких як пограбування, позбавлення волі або тілесні ушкодження.

Допомога Швейцарії для України

Варто зазначити, що Швейцарія не надає військову допомогу Україні через свою політику нейтралітету. Крім того, Швейцарія не дозволяє іншим країнам передавати свою зброю країнам, які воюють.

Проте у Швейцарії намагаються зняти заборону на реекспорт озброєння в Україну. Зокрема, президент Віола Амгерд виступила з відповідним закликом.

Швейцарія надала Україну гуманітарну та фінансову допомогу, а також заблокувала російські активи в країні.