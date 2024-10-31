Нацбанк покращив прогноз по міжнародних резервах України

Національний банк України покращив прогноз міжнародних резервів у 2024 - 2026 роках у порівнянні з липневим прогнозом, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в оновленому макропрогнозі НБУ.

Так, за прогнозом резерви наприкінці 2024 року становлять 43,6 мільярда доларів проти 41,2 мільярда передбачених раніше.

Наприкінці 2025 року міжнародні резерви становлять 41 мільярд доларів, коли за липневим прогнозом - 37,3 мільярда доларів.

У 2026 році, за прогнозом НБУ, Україна матиме 34,7 мільярда доларів резервів проти 32 мільярдів за липневими підрахунками регулятора.

Нагадаємо:

Міжнародні резерви НБУ станом на 1 жовтня 2024 року за попередніми даними становили 38,9 млрд дол. США. У вересні вони знизилися на 8,1%.