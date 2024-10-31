Зміни при перетині кордону з ЄС: що потрібно знати українцям

Раніше Європейський Союз заявляв про впровадження системи в’їзду та виїзду Entry/Exit Scheme (EES), яку планували запустити у роботу уже з 10 листопада цього року, повідомляє РБК-Україна.

Сайт розповідає, чи запрацює ця система у листопаді і що треба знати українця про перетин кордону з ЄС.

Чи запрацює система EES в листопаді

На кордонах ЄС планують запровадити нову IT-систему. Вона автоматично фіксуватиме в'їзд і виїзд іноземців до країн Шенгенської зони. Це нововведення має спростити перетин кордону, посилити безпеку за допомогою біометричних документів, запобігти використанню підроблених паспортів та нелегальної міграції.

Систему EES мали запровадити вже 10 листопада 2024 року, втім у жовтні в ЄС заявили, що не готові до запуску нововведення, оскільки Німеччина, Франція та Нідерланди не встигли підготувати свої прикордонні комп’ютерні системи.

"Я сподіваюся, що ми зможемо почати якнайшвидше, але поки немає нового графіка. Це також залежить від правової оцінки, яку ми зробимо, і ми над нею зараз працюємо" , – зявила Комісар із внутрішніх справ ЄС Ілва Йоханссон.

Додамо також, що Європейська комісія запропонувала впровадити EES ще у квітні 2016-го, а у листопаді 2017-го до Шенгенського прикордонного кодексу внесли поправки по нововведення. Система EES мала запрацювати ще у 2022-му, потім її старт перенесли на травень 2023-го, а тоді на кінець цього ж року.

Як працюватиме система EES

Система EES одноразово фіксуватиме біометричні дані іноземців, ця інформація зберігатиметься впродовж трьох років.

Під час першого в'їзду у людини візьмуть біометричні дані: відбитки пальців та фото обличчя. При цьому час перетину кордону збільшиться лише на 40 секунд, поки зберігатимуться дані. Надалі іноземцю при кожному перетині кордону потрібно буде сканувати паспорт у терміналі самообслуговування.

Якщо іноземець відмовиться від біометрії, то йому не дозволять в'їхати на територію ЄС.

Реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування (скриншот)

Які зміни запроваджують на польському кордоні

Поза рамками системи EES Польща з 1 листопада запроваджує обов'язкову електронну реєстрацію для іноземних перевізників. Її мають проходити усі, незалежно від типу вантажу, який транспортують.

Водії вантажівок повинні будуть постійно мати при собі реєстраційний номер RMPD з системи SENT або замінний документ.

Перевізники зобов'язані забезпечити постійне передавання геолокаційних даних транспортного засобу. Для цього вантажівки повинні мати локатор або зовнішню систему локалізації, а водій повинен вмикати локатор під час перевезення.

За транспортування вантажу без реєстрації перевізникам загрожує до 12 000 злотих штрафу (120 000 грн).

У вересні в ЄС почали діяти нові правила перетину кордону для власників домашніх тварин. Перед мандрівкою вони повинні провести тестування в акредитованій лабораторії ЄС на наявність антитіл до сказу. Тестування слід зробити не раніше ніж через 30 днів після вакцинації, і не пізніше ніж за 90 днів до перетину кордону.

Під час підготовки публікації використали: матеріали з сайту European Union та "Урядового порталу", повідомлення Львівської митниці у Facebook.