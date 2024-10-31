Фінляндія висунула російському неонацисту звинувачення у воєнних злочинах в Україні

У Фінляндії російському неонацисту з угруповання "Русіч" Яну Петровському висунули звинувачення в п'яти воєнних злочинах на території України. Про це пише національна телерадіомовна компанія Yle, повідомляє Європейська правда.

Заступник генерального прокурора Юкка Раппе звинуватив Петровського у п'яти воєнних злочинах, які ймовірно були скоєні восени 2014 року.

Звинувачення стосуються діяльності підозрюваного в складі підрозділу під назвою "Русіч", який воював на сході України з 2014 року.

Росіянина звинувачують у тому, що він брав участь у діях, що порушують правила ведення війни.

Прокурори проінформували – Петровського та бійців підрозділу звинувачують у вбивстві загалом 22 українських військовослужбовців і тяжкому пораненні ще чотирьох.

Крім того, йому інкримінують дії, що суперечать нормам військового права, які стосуються способу ведення війни та поводження з пораненими та вбитими солдатами противника.

Журналісти зазначили, що це перший випадок в історії Фінляндії, коли висувають звинувачення у воєнних злочинах, що були скоєні в Україні.

Звинувачення розглядаються у Фінляндії як міжнародні злочини відповідно до фінського законодавства.

Також журналісти додали, що Петровський не може бути екстрадований в Україну. Зобов'язання Фінляндії здійснювати свою кримінальну юрисдикцію також має пріоритет над юрисдикцією Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Справу ведуть два прокурори, які спеціалізуються на воєнних злочинах і міжнародних злочинах. Окружний суд Гельсінкі має призначить дату судового розгляду для винесення вироку.

Про арешт Яна Петровського у Фінляндії у серпні 2023 року повідомили фінські ЗМІ. Чоловіка внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України та безпеці країни.

Петровський, який в юності декілька років жив у Норвегії, також брав участь у війні в Сирії в складі ультраправого угруповання, що воює на боці режиму президента Башара Асада. Норвегія депортувала чоловіка до Росії у 2016 році, оскільки він вважався загрозою безпеці.

Офіс генерального прокурора України готує матеріали для екстрадиції Петровського. Росіянин фігурує у розслідуванні Служби безпеки України, за даними якого, він у 2014 році воював проти України у складі так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".