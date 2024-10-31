У Києві та низці областей України оголошували тривогу, працювала ППО (Оновлено)

Ввечері 31 жовтня українська влада оголосила повітряну тривогу у столиці та низці областей через загрозу безпілотників.﻿﻿ З посиланням на Повітряні сили, КМВА, Київську ОВА, повідомляє Українська правда.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" , - повідомили в КМВА.

Раніше повітряники попереджали про рух ударних БпЛА:

західніше Чернігова, курс західний.

в районі Ніжина Чернігівської області, курс південно-західний.

в районі Обухова Київської області, курс західний.

на межі Сумщини та Полтавщини, курс південний/південно-західний.

в західній частині Полтавщини, курс західний.

курсом на Дніпро з півночі.

на межі Дніпропетровщини та Кіровоградщини, курс південно-західний.

в східіній частині Миколаївщини, курс південно-західний.

західніше Харкова, курс південний.

Також у Київській ОВА повідомили про роботу ППО.

Оновлено: о 20:41 начальник КМВА Сергій Попко написав, що в столиці працює ППО.

О 21:25 у Києві оголосили відбій.