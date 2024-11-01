DeepState: Окупанти просунулися поблизу шести населених пунктів на Донеччині

На рассвете 1 ноября аналитики проекта DeepState обновили карту, указав на продвижение оккупантов в районе шести населенных пунктов в Донецкой области, повідомляє Українська правда.

В частности российские войска продвинулись возле Новоукраинки, Богоявленки, Максимильяновки Победы, Константиновки (Кураховское направление) и в Новодмитровке (Покровское направление).

Большинство из этих населенных пунктов находятся вблизи Курахово, где продолжаются наиболее интенсивные бои.