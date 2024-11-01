Україна засудила випробування Північною Кореєю балістичної ракети

Україна засудила випробування Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети. Дії КНДР назвали безвідповідальною провокацією, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Ця ще одна безвідповідальна провокація, яка підриває мир і стабільність як на Корейському півострові, так і у світі в цілому", - зазначили в міністерстві.

МЗС нагадало, що Північна Корея надала Росії не лише артилерійські боєприпаси і балістичні ракети, але й направляє свої війська для участі у війні проти України, чим продовжує свідомо дестабілізувати ситуацію.

"Випробування ракети, яка досягла максимально великої висоти у порівнянні з попередніми запусками, свідчить про подальше просування ракетної програми КНДР. Особливе занепокоєння на цьому тлі викликає поглиблення військової співпраці РФ та КНДР, що вимагає негайної й рішучої відповіді світового співтовариства", - йдеться у заяві.

Україна закликає партнерів до негайних дій задля протидії режимам Росії та КНДР - від посилення санкцій до підтримки плану перемоги.

Випробування ракети КНДР

Нагадаємо, 31 жовтня Північна Корея випробувала міжконтинентальну балістичну ракету. За словами японський військових, ракета летіла близько 86 хвилин. Це найдовший зареєстрований політ ракети, випущеної Пхеньяном.

За даними Японії та Південної Кореї, ракета піднялась на рекордну висоту у 7000 кілометрів. Аналітики вважають, що така ракета здатна подолати відстань понад 17 тисяч кілометрів. Це дає можливість вражати цілі на території Європи та США.