НБУ вимагає від банків повідомляти про ухилення клієнтів від сплати податків

Національний банк України надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо механізмів так званого "дроблення бізнесу", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

НБУ у своєму листі повідомив підприємства можуть використовувати схему з метою ухилення від сплати податків. Вона полягає у штучному розподілі ведення бізнесу юридичної особи через інших суб’єктів господарювання, зокрема залучення фізичних осіб-підприємців (ФОП)

Такі схеми характеризуються певними ознаками, які можуть свідчити про зв’язки між юридичною особою та ФОП, приклади яких наведені у листі.

Як зазначив НБУ у листі, якщо за результатами аналізу встановлено належність клієнтів до Групи, є підстави вважати, що діяльність суб’єкта господарювання може бути пов’язана з ухиленням від сплати податків, відповідно фінансові установи мають повідомити Держфінмоніторинг про такі фінансові операції (діяльність), а також прийняти рішення щодо подальших ділових відносин.