Українські десантники розповіли про втрати армії РФ на Курщині

За час операції на Курщині від серпня 2024 року українські десантники завдали втрат противнику в майже 8 тисяч солдатів, що дорівнює 15 батальйонам противника, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Так, санітарні та безповоротні втрати серед російських окупантів склали 7980 осіб.

Стосовно ворожої техніки та озброєння, то тут також були серйозні здобутки, зазначають у ДШВ. Всього було знищено та пошкоджено 58 танків, 162 БМП, 46 БТР, 136 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 592 автомобільної техніки, 46 станцій РЕБ та іншої спеціальної техніки.

Десантники взяли у полон майже 300 військовослужбовців противника, а також захопили 9 танків, 4 БТР, 9 гармат, 6 мінометів тощо.

Що передувало: У ДШВ відзвітували, що за час Курської операції знищили 3 гелікоптери і 146 безпілотників РФ.

Крім цього 9874 ворожих fpv-дронів було подавлено (зірвано виконання завдань) засобами РЕБ десантників.