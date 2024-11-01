У США розцінюють розвиток військового потенціалу в космосі між Китаєм і РФ як загрозу

У США заявили, що розцінюють як загрозу розвиток військового потенціалу в космосі Китаєм та Росією. Про це в інтерв’ю Politico сказав командувач Космічних сил США генерал Бредлі Чанс Зальцман, повідомляє Європейська правда.

При цьому, за його словами, стрімкий розвиток Китаєм військових систем космічного базування турбує Вашингтон більше, ніж можлива російська ядерна зброя у космосі.

"Темпи, з якими вони (Китай) вводять у дію протикосмічні засоби, вражають уяву" , – сказав Зальцман, маючи на увазі системи, спрямовані проти супутників і космічних апаратів.

У США вважають загрозою розвиток Китаєм і РФ військового потенціалу в космосі

За його словами, увага часто фокусується на Росії та її розробці свого роду космічної ядерної зброї, але серйозніший виклик кидає Китай.

"Обсяг загроз, різноманітність загроз, які представляє (Китай), – це особливий виклик...але Росія – дуже здібна космічна держава, і вона також вкладає значні кошти в протикосмічну зброю" , – зауважив він.

Як відомо, Пентагон цього року активно розширює можливості для ведення війни в космосі, оскільки вважає, що швидкий прогрес Китаю і Росії в космічних операціях становить усе більшу загрозу для американських супутників на орбіті.

Нагадаємо, в лютому цього року стало відомо, що США в приватному порядку застерегли Росію від розгортання нової ядерної зброї у космосі, здатної вивести з ладу велику кількість супутників.