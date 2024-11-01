Коли і як можна отримати "тисячу Зеленського": інструкція

Українці взимку зможуть отримати грошову допомогу у розмірі тисячі гривень. Гроші будуть зараховані на спеціальну картку, повідомляє РБК-Україна.

Сайт розповідає, як можна отримати грошову допомогу від держави.

Відкрити картку для грошової допомоги

"Тисячу Зеленського" українці можуть отримати на картку "Національний кешбек". Для цього потрібно відкрити її у додатку "Дія", виконавши наступні кроки:

відкрити додаток "Дія"

обрати розділ "Національний кешбек"

обрати пункт "Відкрити картку для виплат"

"Дія" запропонує обрати один із банків, щоб відкрити картку.

Також можна спочатку відкрити картку самостійно у банку, а потім підв’язати її до "Дії". Якщо ви вже відкрили картку "Національний кешбек", вам нічого більше не потрібно робити. Після того, як програма почне працювати, гроші автоматично будуть зараховані на ваш рахунок.

Грошову допомогу зможе отримати кожен українець.Гроші для дітей будуть зараховані на рахунки батьків.

Куди і як можна витратити "тисячу Зеленського"

Грошову допомогу від держави, яку зарахують на картку "Національний кешбек", можна буде витратити протягом 2025 року. Однак варто пам’ятати, що ці гроші можна буде витратити лише на певні товари та послуги:

товари українського виробництва

оплату комунальних послуг

купівлю квитків на поїзди "Укрзалізниці"

відвідування закладів культури

ліки

книжки українських видавництв

оплату мобільного зв’язку

на підтримку ЗСУ

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував виплати для українців, які стартують 1 грудня і складуть 1000 гривень. За словами заступника міністра економіки Олексія Соболєва, кошти будуть нараховані на віртуальну картку "Національного кешбеку", яку можна оформити через додаток "Дія".

Раніше президент також представив програму "Купуй українське", що дозволяє отримати до 3000 гривень кешбеку за придбання продукції українських виробників.