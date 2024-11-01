У Києві очікується сильні пориви вітру: прогноз погоди на завтра

Погода у Києві у суботу, 2 листопада, буде хмарною з невеликими дощами. Очікується сильний вітер, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє КМДА та Укргідрометрцентр.

Київська міська держадміністрація попередила киян про шквали завтра. Пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с.

Під час сильного вітру киянам радять:

щільно зачиняти вікна;

прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.

Прогноз погоди у Києві

Завтра у столиці буде хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний.

Температура повітря протягом доби буде у межах +8 +10 градусів. У Київській області стовпчики термометрів покажуть від +5 до +10.

Через сильні пориви вітру у Києві та області оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Як повідомляли синоптики, завтра в Україну зайде холодний атмосферний фронт. Дощі вночі та в першу половину дня суботи очікуються на заході, півночі та в центрі, а з обіду - лише на сході та заході.