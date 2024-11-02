У Криму пролунали вибухи: окупаційна влада заявила про балістичну атаку

У ніч на 2 листопада у тимчасово окупованому Криму працювала протиповітряна оборона та пролунали вибухи, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляютьTelegram-канал "Кримський вітер", так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram, "Крим.Реалії" у Telegram.

Близько 1.00 у Севастополі була оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного удару, повідомив Развожаєв.

Російські моніторингові телеграм-канали писали про ракетну загрозу для Криму і Севастополя.

За інформацією місцевих мешканців, у Джанкойському районі було чутно звуки вибухів і роботу ППО. Окрім цього, в районі села Азовське в Джанкойському районі були яскраві спалахи.

Також вибухи було чутно в Саках. Тривога у Криму тривала близько 30 хвилин.