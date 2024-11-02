Росіяни заявили про атаку 24 українських безпілотників
Російська влада заявила, що 24 українські безпілотники літакового типу атакували їхні регіони та окупований Крим у ніч на 2 листопада, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє МО РФ.
Нібито всі безпілотники були збиті.
Зокрема, 8 БпЛА - над територією Курської області, 8 - над територією Брянської області, 2 - над територією Бєлгородської області, 3 - над територією Орловської області.
По одному БПЛА зафіксували і нібито збили над територіями Ростовської та Нижегородської областей, ще один - над територією анексованого Криму.