ГУР дізналося, чим Росія озброїла війська КНДР, перекинутих до кордонів України
До районів, близьких з Україною, Росія перекинула 7 тисяч північнокорейських військових. В ГУР дізналися, чим озброїли "новобранців", повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє ГУР.
Так, в останній тиждень жовтня Росія перекинула з Приморського краю до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.
"КНДРівців Москва озброїла, зокрема, мінометами калібру 60 мм, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК "Фенікс" та РПГ-7", - розповіли в розвідці.
Також північним корейцям чи, як їх називають у російській окупаційній армії, “особливим бурятам” видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів.
"Північнокорейські війська переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів ПКС РФ", - додали в ГУР.
Участь військ КНДР в Україні
На початку жовтня стало відомо, що КНДР може відправити свої регулярні війська в Україну на підтримку російських солдатів на фронті в Україні.
Спочатку повідомлялося про понад 10 тисяч північнокорейських солдатів та трьох генералів, які почнуть брати участь у боях у Курській області вже у листопаді.
За даними The Wall Street Journal, КНДР надала Росії для війни в Україні не елітні війська. Хоча раніше повідомлялося, що Північна Корея перекинула до Росії свій спецпідрозділ ССО.