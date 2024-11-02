Росія атакувала Україну ударними дронами та ракетою: скільки збила ППО

Силами ППО вранці 2 листопада внаслідок нічної роботи підтверджено збиття 39 російських БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили.

Ще 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 БпЛА — повернулись у Росію.

Загалом ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Бєлгородської обл. та 71 ударним БпЛА із напрямків Орел та Курськ.

Наразі у повітрі близько 5 ударних БпЛА. Бойова робота триває.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки, через падіння уламків, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленский повідомляв також про пошкодження у Харківській області.

Унаслідок атаки дронів збройних сил РФ по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у шести районах столиці.