Росія атакувала Україну ударними дронами та ракетою: скільки збила ППО
Силами ППО вранці 2 листопада внаслідок нічної роботи підтверджено збиття 39 російських БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили.
Ще 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 БпЛА — повернулись у Росію.
Загалом ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Бєлгородської обл. та 71 ударним БпЛА із напрямків Орел та Курськ.
Наразі у повітрі близько 5 ударних БпЛА. Бойова робота триває.
За попередніми даними, внаслідок російської атаки, через падіння уламків, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.
Нагадаємо:
Президент Володимир Зеленский повідомляв також про пошкодження у Харківській області.
Унаслідок атаки дронів збройних сил РФ по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у шести районах столиці.