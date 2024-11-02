Від системи "Шлях" відключили понад 200 перевізників через схеми з виїздом чоловіків

Від системи "Шлях" відключили 223 перевізників. Причинами цього стали схеми нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ДПСУ.

Як зазначається, з початку введення в Україні воєнного стану в нелегальних схемах використовувалася система "Шлях". За такими схемами чоловіки виїжджали за межі України як водії та не поверталися в країну.

"За порушення військовозобов’язаними правил перетинання державного кордону Укртрансбезпека від початку повномасштабного вторгнення в Україну відключила від системи "Шлях" 223 перевізників, з них 202 ліцензіатів виключили за матеріалами Державної прикордонної служби України" , - йдеться у повідомленні.

Лише з початку 2024 року до правоохоронних органів направили понад 2 тисячі повідомлень, пов'язані з незаконним переправленням осіб через кордон та підробленням документів.

Розпочато майже 1 500 кримінальних проваджень, понад 1 700 особам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Судами винесено понад 220 вироків, з них майже 100 пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон.

Виїзд чоловіків за кордон

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ чоловікам призовного віку заборонено виїжджати з України, оскільки діє мобілізація.

Лише певні категорії чоловіків можуть покинути територію країни. Для цього повинні бути певні підстави.