Масштабні повені в Іспанії: кількість загиблих зросла до 211

Станом на суботу, 2 листопада, внаслідок масштабних повеней в Іспанії загинуло вже 211 осіб, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, якого цитує EFE.

За словами Санчеса, нинішня стихія стала "однією з наймасштабніших в нашій країні".

Він додав, що уряд відправить до найбільш постраждалої від повеней Валенсійської спільноти ще 5000 військових і 5000 поліцейських і цивільних гвардійців для допомоги.

"Йдеться про найбільше розгортання військ сил державної безпеки та збройних сил, яке коли-небудь відбувалося в нашій країні в мирний час", – зазначив іспанський прем’єр.

Він також поінформував, що наразі понад 30 тисяч людей були врятовані із затоплених будинків, доріг та промислових районів.

Санчес додав, що буде створена міжвідомча комісія, яка працюватиме над тим, щоб терміново і швидко сприяти реконструкції та економічному відродженню постраждалих районів.

В ЄС на тлі смертоносної стихії заявляли, що готові надати допомогу Іспанії, однак поки не отримували відповідних запитів. Зокрема, про допомогу країні інформувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, раніше цього тижня Національна поліція Іспанії заарештувала 39 осіб, у тому числі кількох неповнолітніх, за крадіжки в районах, які найбільше постраждали від стихії.