Міноборони допустило до експлуатації у військах бойовий модуль "Таврія"
Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бойовий модуль "Таврія" – дистанційно керовану турель, обладнану двома кулеметами, один з яких – великокаліберний, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило Міноборони.
Модуль може встановлюватись на бойові броньовані машини або ж слугувати для оснащення наземних роботизованих платформ.
Турель з кулеметами за допомогою системи управління захоплює та супроводжує цілі, може вести прицільний вогонь по рухомих об’єктах, працювати як удень, так і вночі.
Весь модуль захищений бронезахистом, що здатний витримувати влучання куль зі стрілецької зброї й захищати від уламків.
"При встановленні на бронетехніці пульт керування бойовим модулем та монітор оператора розташовано всередині бойової броньованої машини.
Це забезпечує додатковий захист військовослужбовця-оператора модуля у бою".