В Ізраїлі помічника прем'єра підозрюють в передачі секретних даних журналістам

Поліція в Ізраїлі затримала до 7 листопада одного з високопоставлених помічників прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху за підозрою в передачі секретної інформації іноземним ЗМІ. Про це пише CNN, повідомляє Українська правда.

У справі також проходять четверо співробітників спецслужб. Одного з них відправлено під домашній арешт. Про запобіжний захід для інших підозрюваних не повідомляють.

За даними CNN, один із підозрюваних у справі - Еліезер Фельдштейн, який тривалий час працював у пресслужбі Армії оборони Ізраїлю. У грудні 2022 року Фельдштейн став помічником Нетаньяху з роботи з військкорами.

Підозрювані передали секретну інформацію британському виданню The Jewish Chronicle і німецькому Bild. Обидві газети у вересні з посиланням на джерела в розвідслужбах Ізраїлю опублікували матеріали, де розповідали про намір угруповання ХАМАС, визнаного терористичним у США і Євросоюзі, таємно перевезти ізраїльських заручників з Гази до Єгипту.

У публікаціях також йшлося про те, що палестинці хочуть розколоти ізраїльське суспільство, звинувативши прем'єр-міністра і його прихильників у зриві мирних переговорів і процесу звільнення заручників.

Видання звертає увагу, що тези в опублікованих матеріалах нагадують висловлювання Нетаньяху на пресконференції 2 вересня, за кілька днів після того, як у тунелі в Газі знайшли тіла шістьох убитих заручників. На пресконференції прем'єр-міністр також згадав про знайдений документ джихадистів про план перевезення заручників до Єгипту і про тиск на ізраїльське суспільство.

Лідер парламентської опозиції Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що документ, який було знайдено в тунелях Гази, виявився підробленим. Лапід також зазначив, що офіс Нетаньяху нібито передав дані в ЗМІ для зриву можливості угоди щодо заручників і з метою налаштувати думку проти сімей захоплених ХАМАС ізраїльтян.

Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі раніше повідомив, що документ, на який посилалося видання Bild, не був написаний тодішнім лідером угруповання Ях'єю Сінваром, але був справжніми і містив рекомендації для середньої ланки ХАМАС.

За словами Хагарі, документ, про який йшлося, було знайдено кілька місяців тому. Армія веде розслідування витоку інформація.

Кабінет Нетаньяху причетність до передачі даних журналістам відкидає. Сам прем'єр сказав, що дізнався про витік із публікацій у ЗМІ.