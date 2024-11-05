Очільник МЗС Польщі: Розчарований відсутністю прогресу в ексгумації жертв "Волині"

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна обіцяла прогрес у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії до листопада, проте цього не сталося. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу TVN24, повідомляє Європейська правда.

За його словами, український колега Андрій Сибіга обіцяв прогрес у питанні ексгумації до Дня усіх святих.

"Маю сказати, що я розчарований… (Час, – Ред.) минув – прогресу немає" , – зауважив Сікорський.

Очільник польського МЗС акцентував, що "єдине, що потрібне Польщі" – це згода України на повернення до процесу ексгумації, що був призупинений у 2017 році.

"Ми вважаємо, що ховати тіла навіть ворогів за християнським обрядом є частиною європейського культурного кодексу. І Україна, схоже, погоджується з цим, оскільки дозволила ексгумувати 100 тисяч солдатів вермахту, які прийшли [на її територію] як загарбники" , – підсумував Сікорський.

Нещодавно Український інститут національної пам’яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році, реагуючи на відповідні запити з боку громадян Польщі.