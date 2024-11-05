Споживання електрики знизилось майже на 5% – "Укренерго"

В Україні 5 листопада споживання електроенергії знизилося порівняно з попереднім днем.﻿ Про це йдеться в повідомленні "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

5 листопада станом на 9:30 його рівень був на 4,5% нижчим, ніж у понеділок, 4 листопада.

"Причина такої зміни – встановлення сонячної погоди у більшості областей та, відповідно, ефективніша, ніж учора, робота побутових сонячних електростанцій" , - зазначили в компанії.

4 листопада добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,8% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 1 листопада. Причина – суттєве зниження температури повітря в усіх регіонах.

В "Укренерго" закликають українців не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 7:00 до 11:00 вранці та з 16:00 до 21:00 у вечірні години.