FT: У Курській області відбувся перший бій між ЗСУ та військовими КНДР

Джерела в українській розвідці заявили, що у Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових.﻿﻿ Про це пише Financial Times, повідомляє Українська правда.

Зокрема, високопоставлений представник української розвідки підтвердив військові дії, але відмовився надати конкретну інформацію про перше бойове зіткнення між військами України і Північної Кореї.

Він сказав, що це сталося в Курській області Росії, де Україна контролює близько 600 кв. км території, або трохи більш ніж половину того, що вона раніше утримувала після літнього вторгнення.

Головне управління військової розвідки України заявило на вихідних, що Росія озброїла північнокорейські війська в Курську 60-мм мінометами, автоматами, кулеметами, снайперськими гвинтівками, протитанковими керованими ракетами і протитанковими ракетними комплексами з плечового запуску.

За даними ГУР, деякі з них також були забезпечені приладами нічного бачення і тепловізорами. Кілька сотень військовослужбовців північнокорейського спецназу також були розгорнуті в Курську.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив у Telegram, що "перші військові підрозділи КНДР вже потрапили під обстріл у Курську".

Українські чиновники і військові аналітики піднімають питання про якість і боєздатність північнокорейських військ, більшість з яких описують як недосвідчених солдатів. "Ми скоро дізнаємося", наскільки добре вони можуть воювати, заявив один з чиновників.

Інший високопоставлений український чиновник повідомив, що Москва вже надає Пхеньяну військові технології для допомоги в реалізації його ракетних програм, а також "гроші".

У понеділок у Москві правитель Росії Володимир Путін зустрівся в Кремлі з міністром закордонних справ Північної Кореї Чое Сон-Хуї.

Чое заявив, що Північна Корея "не має жодних сумнівів у тому, що під мудрим керівництвом високоповажного президента Росії Володимира Путіна російська армія і народ неодмінно досягнуть великої перемоги у своїй священній боротьбі за захист суверенних прав і безпеки своєї держави".

Путін не підтвердив розгортання північнокорейських військ, але натякнув, що це підпадає під положення договору про безпеку між КНДР і РФ.

Минулого тижня офіційні особи США і Південної Кореї підтвердили оцінку України про те, що близько 8000 північнокорейських військових були відправлені до Курська минулого місяця, щоб допомогти російській армії витіснити українські війська з території, яку вони окупували з серпня.

Високопоставлені представники української розвідки повідомили, що війська перебувають у казармах приблизно за 50 км від українського кордону і готуються вступити в бій протягом "кількох днів".