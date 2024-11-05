Кремль відмовився визнати перемогу Санду на виборах у Молдові

Речник господаря Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи нещодавні президентські вибори в Молдові, заявив, що Мая Санду не може вважатися президентом країни. Про це Пєсков сказав під час спілкування з журналістами, його слова наводить "Коммерсант", повідомляє Європейська правда.

Пєсков заявив, що вибори у Молдові не були ні чесними, ні справедливими, натомість були сповнені маніпуляцій.

"Що стосується пані Санду, ви знаєте, що вона не є, наскільки ми розуміємо, президентом своєї країни, тому що в самій країні теж більшість населення голосували не за неї. І йдеться про вельми і вельми розколоте суспільство",– сказав представник Кремля.

За його словами, російська сторона може "об'єктивно судити про ці вибори" на прикладі громадян Молдови, які голосували з РФ.

Пєсков заявив, що через те, що молдованам в РФ "не було надано можливості використати свій голос", результати виборів "вважати чистими неможливо". Нагадаємо, молдовська влада відкрила в Росії всього дві дільниці – й обидві у Москві. На кожній з них проголосували по 4999 виборців з 5 тисяч можливих.

Пєсков також заявив, що жителі Придністров'я "не схильні до того, щоб підтримувати хоч якось" нинішнє керівництво Молдови.

Нагадаємо, проросійська Партія соціалістів Молдови, яка висунула на виборах кандидата Александра Стояногло, заявила, що не визнає результатів голосування на закордонних дільницях. Соціалісти назвали "справжнім переможцем" Стояногло.

Лідер соціалістів, експрезидент Ігор Додон назвав Санду "президенткою діаспори".

За підсумками підрахунку голосів виборців Санду переобралась на другий термін із перевагою у понад 10 відсоткових пунктів над кандидатом соціалістів Стояногло; на закордонних дільницях за Санду проголосували понад 80% виборців, однак усередині Молдови найбільше голосів набрав Стояногло.