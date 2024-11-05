У навчальних центрах України збільшили терміни військової підготовки

З першого листопада в усіх 27 навчальних центрах України збільшили тривалість базової загальновійськової підготовки з 30 до 45 днів. ﻿Про це заявив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗС України Ігор Палагнюк, повідомляє Українська правда.

До розширеної програми БЗВП, окрім основ застосування дронів та РЕБів, про що вже оголошували публічно, на прохання військових частин додали роботу з колективним озброєнням – кулеметами, гранатометами тощо.

Кількість вправ зі стрільб збільшили з 23 до 45. Кількість патронів для стрільби з модернізованого автомата Калашникова – з близько 500 до 866.

Раніше повідомлялося, що рішення про масштабування проекту головком Олександр Сирський мав ухвалити в грудні, після перших результатів "пілоту". Утім результатів вирішили не чекати. У Генштабі переконані, що збільшення тривалості БЗВП у будь-якому разі підвищить рівень навичок новобранців.

Співрозмовники УП у Генштабі не під запис пояснюють, що збільшення тривалості БЗВП має на меті переломити установку "люди не йдуть воювати, бо бояться потрапити ненавченими на фронт".