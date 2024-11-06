NYT: Солдати КНДР на Курщині намагалися перевірити лінію оборони ЗСУ
Північнокорейські військовослужбовці вступили в бойове зіткнення з українськими військовими у Курській області. Це, скоріш за все, відбулося при спробі "промацати" лінію оборони ЗСУ у цьому регіоні. Про це повідомляє американська газета The New York Times, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Зазначається, що цей бій у Курській області був обмежений та не масштабним.
Інформацію про зіткнення українських та північнокорейських військових підтвердив американській пресі високопоставлений чиновник США та український посадовець на умовах анонімності.
Український чиновник додав у розмові з NYT, що боєзіткнення, ймовірно, мало на меті перевірити українську лінію на наявність слабких місць.
Український чиновник додав, що солдати КНДР воювали разом з російською 810-ю окремою морською піхотною бригадою.
Разом з тим не уточнюється, коли саме відбувся такий бій.
Чиновник США повідомив американській газеті, що значна кількість північнокорейських військ в результаті цього зіткнення була вбита.
Що відомо про бій між військами КНДР та ЗСУ
Нагадаємо, позавчора керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко розповів, що перші військові КНДР у Курській області, ймовірно вже потрапили під обстріл з боку українських бійців.
Крім того, нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що воїни ЗСУ вже брали участь у зіткненні з солдатами КНДР, яких перекинули до РФ. Чиновник також зазначив, що бій був "немасштабним".
Додамо, речник Державного департаменту США Метью Міллер 4 листопада заявив, що північнокорейці можуть розпочати участь у боях проти українських військових "найближчими днями".
Раніше також джерела повідомили, що через удар під Донецьком 3 жовтня були ліквідовані кілька військових КНДР разом з російськими окупантами.