CNN: Трамп перемагає у визначальному з "хитких" штатів – Пенсильванії

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп очікувано переможе у Пенсильванії, яка дає найбільше голосів виборників серед усіх "хитких" штатів і вважалася визначальною для шансів Гарріс на перемогу. Про це пише CNN, повідомляє Європейська правда.

Прогноз CNN свідчить, що Трамп здобуває перемогу у Пенсильванії і у підсумку отримає її 19 голосів виборників. Цей штат називали одним з вирішальних для шансів Камали Гарріс на перемогу.

Перед цим попередні результати підрахунку голосів свідчили, що Гарріс близька до поразки у Пенсильванії.

Під час виборів 2020 року у штаті виграв кандидат демократів Джо Байден, здобувши перевагу лише у 80 тисяч голосів.

Трамп у 2016 році став першим республіканським кандидатом, який виграв у Пенсильванії, після Джорджа Буша у 1988 році.

Одразу декілька моделювань результатів виборів у США передбачають перемогу Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

Вже відомо, що Трамп перемагає у "хитких" штатах Північна Кароліна та Джорджія, а також перемагає в Айові, де після даних соцопитувань допускали сенсацію.