Кількість боргів за штрафи від ТЦК за рік зросла вдвічі

В Україні більшає боргів за штрафи, виписані через порушення правил військового обліку. Понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку було зафіксовано за 10 місяців 2024 року в Україні за даними Міністерства юстиції. Це вже у 2 рази більше, ніж за весь 2023 рік. Лише кожен третій протермінований штраф цьогоріч сплачують. Переважна більшість боргів на чоловіках, проте штрафів на жінок наразі більшає, повідомляє Опендатабот.

21 336 боргів за штрафи через порушення правил військового обліку було відкрито в Україні цьогоріч. Це у 2 рази більше, ніж за весь минулий рік: тоді до Реєстру потрапило 10 542 проваджень.

Лише кожне третє провадження цьогоріч було закрито — це означає, що штраф було сплачено. До порівняння, зі 10 542 боргів за штрафи від ТЦК торік було закрито 72% справ.

Переважна більшість боргів відкрита на чоловіків — 21 161 проваджень або ж 99%. Втім більшає жінок, які мають штрафи через порушення правил військового обліку. За рік кількість проваджень на жінок зросла у 1,4 раза: зі 121 торік до 175 цьогоріч.

Нагадаємо, що в Україні з 1 жовтня 2023 року військовий облік став обов’язковим для жінок певних професій віком від 18 до 60. Аби не отримати штраф, жінки мали стати на облік до 17 липня 2024 року.

Зазначимо, що для боржників діє низка обмежень, як-от на відкриття нових банківських рахунків, блокування поточних, неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів тощо. При цьому, такі покарання мають ще й іміджеві наслідки, адже реєстр є публічним, а тому інформацію в ньому можуть перевіряти, зокрема, роботодавці при прийомі на роботу.