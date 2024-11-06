Макрон обговорив з Трампом повернення миру та стабільності

Президент Франції Емманюель Макрон поговорив телефоном з Дональдом Трампом на тлі його перемоги на виборах президента США. З посиланням на Le Figaro, повідомляє Європейська правда.

Під час 25-хвилинної розмови, заявили в Єлисейському палаці, Макрон і Трамп висловили "бажання працювати для повернення миру і стабільності" в умовах "великих міжнародних криз, що тривають".

Глава французької держави також "підкреслив важливість ролі Європи і сказав Трампу, що готовий продовжити цю розмову і працювати разом" над спільними питаннями, зокрема війни в України і на Близькому Сході, після інавгурації республіканця.

Макрон одним із перших у Європейському Союзі привітав Трампа з перемогою на виборах президента США 5 листопада.

Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з перемогою та згадав про "чудову зустріч із президентом Трампом" у вересні, коли вони "детально обговорили" стратегічне партнерство між Україною та США.