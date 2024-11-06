Зеленський вивів колишнього генпрокурора Костіна зі складу РНБО

Президент Володимир Зеленський вивів Андрія Костіна зі складу Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Раніше його звільнили з посади генерального прокурора України. З посиланням на відповідний указ глави держави, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Постановляю на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (зі змінами, внесеними Указом від 13 вересня 2024 року № 627/2024) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А.Костіна" , - йдеться в документі.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 31 жовтня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора України.

Про рішення звільнитися з посади генпрокурора Андрій Костін повідомив після скандалів, пов'язаних з оформленням інвалідності прокурорами.

Зокрема, на початку жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницької МСЕК та її сина на незаконному збагаченні. У них знайшли 6 млн доларів. Виявилося, що за схемою начальниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яка перебуває в СІЗО, оформили інвалідність близько 50 прокурорів Хмельницької області. Обласного прокурора Олексія Олійника звільнили через скандал з МСЕК.

Після цього були викриті ще декілька посадовців МСЕК в інших регіонах. На тлі цього президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК.