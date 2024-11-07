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DeepState: Окупанти просунулися у Торецьку на Донеччині

DeepState: Окупанти просунулися у Торецьку на Донеччині
Фото: wikimedia.org

Аналітики проєкту DeepState оновили карту в ніч проти 7 листопада, повідомивши про просування ворога в Торецьку і біля кількох населених пунктів Донецької області, повідомляє Українська правда.

У повідомленні зазначається, що росіяни просунулися біля Новоолексіївки, Кремінної Балки, Максимівки, Богоявленки та в Торецьку на Донеччині.

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Мапа: DeepState

За жовтень ворог окупував близько 490 кілометрів квадратних українських територій і це найбільший показник за 2024 рік та за час російського контрнаступу, який триває з жовтня 2023 року.

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