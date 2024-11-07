У РФ соціологи зафіксували зростання прихильників переговорів щодо війни

Три чверті жителів Росії підтримують війну проти України. У жовтні 2024 року більше половини хочуть мирних переговорів, проте на своїх умовах. Про це свідчать дані опитування незалежного "Левада-центру", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Рівень підтримки війни проти України значно не змінюється і залишається високим – 76%. Не підтримують – 15% опитаних.

Як зазначається у повідомленні, після зниження частки прихильників мирних переговорів на тлі подій у Курській області їх кількість поступово збільшується - до 55%. Частка прихильників продовження воєнних дій знижується – до 36%.

Соціологи "Левада-Центру" цього разу не повідомляють, які саме "мирні переговори" підтримують жителі Росії. Попередні опитування показували, що 70% схвалили б негайне припинення війни, проте за збереження захоплених територій. У разі відходу з окупованих територій завершення війни підтримали б лише 30% опитаних.

У жовтні думки жителів Росії розділилися з питання про те, чи вони скасували або підтримали початок війни, якби у них була можливість повернутися в минуле: 40% - скасували б, 44% - підтримали б. За півтора року громадська думка з цього питання не зазнала значних змін.

Близько половини жителів Росії готові відправити родича на війну. Рівні частки швидше схвалили б (40%) і не схвалили б (42%) рішення члена сім'ї або близької людини, якби він підписав контракт з військовим відомством РФ.

Опитування "Левада-центру" проведено з 24 по 30 жовтня 2024 року серед 1617 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (з ймовірністю 0,95) вбирається у 3,4%.