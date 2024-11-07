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Зеленський заявив, що без пункту про НАТО угоди між Україною та Угорщиною не буде

Зеленський заявив, що без пункту про НАТО угоди між Україною та Угорщиною не буде
Фото: president.gov.ua

Український президент пояснив, коли Україна зможе укласти двосторонню угоду з Угорщиною. Він наголосив на важливості пункту про НАТО. З посиланням на його заяву під час пресконференції, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Зеленський наголосив, що двосторонній документ містить не тільки те, що хоче одна сторона, а те, що важливо для безпеки сьогодення та майбутнього.

"Обидві сторони. Для нас важлива підтримка України в ЄС, підтримка Угорщиною України в НАТО. У документі на сьогодні немає підтримки України з боку Угорщини в НАТО. Так, як цього немає, цей документ не підписано. На цьому крапка", - підкреслив він.

Водночас глава України пояснив, що якщо Україна й Угорщина поважають одне одного, то не має бути жодних питань.

"Україна підтримує те, що Угорщина є в ЄС та НАТО. Ось моє відношення до вас. Якщо ви мене запитаєте про будь-яке питання про українське відношення до Угорщини, то ви отримаєте швидку відповідь. Ми готові на все, щоб між нами не було питань. Але якщо на будь-якому питанні українському в угорському сторони є запитання, то я вважаю, що це не правильно. Наприклад: щодо ЄС є питання, почекайте, щодо НАТО почекайте, бо це червоні лінії щодо російської реакції. Так не може бути. Двостороння угода - це про повагу. І про те, чи бачиш ти мене на рівних", - підсумував Зеленський.

Минулого місяця Зеленський повідомив, що Україна та Угорщина готують двосторонній документ про подальші відносини. Ще тоді президент зауважив, що у ньому є пункт щодо вступу України в НАТО.

Натомість МЗС Угорщини заявило, що вони не включатимуть в угоду з Україною її членство в НАТО.

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