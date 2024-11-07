Україна допомогла Польщі запобігти відключенню світла

У Польщі через низьку генерацію електроенергії сьогодні, 7 листопада, могла бути загроза відключень світла. Тому вона розпочала аварійний імпорт, зокрема з України.﻿ З посиланням на Rzeczpospolita та Business Insider, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Польський оператор системи передачі електроенергії Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PES) нещодавно попереджав, що останніми днями у Польщі вітрові електростанції практично припинили виробляти електроенергію через недостатній вітер. Тому виник дефіцит.

Для компенсації дефіциту Польща розпочала аварійний імпорт з України, Німеччини та Швеції.

При цьому, як пише Business Insider, учора, 6 листопада, PES вдруге в історії закликав подавати до системи додаткову потужність або знижувати її споживання. Причиною був високий попит, погані прогнози вітрової генерації та відсутність електроенергії з традиційних джерел.

Нагадаємо, ще наприкінці серпня "Укренерго" писало про плани відновити експорт електроенергії.

У компанії запевняли, що такий експорт можливий лише тоді, коли у системі є профіцит.