Зеленський запропонував Європі передати Україні усі заморожені активи РФ

Український президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна знає, як розпорядитися замороженими активами Росії. Та попросив, щоб Україна отримала їх повністю. З посиланням на його заяву під час пресконференції, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

"Усі кажуть, що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово? Де ви візьмете зброю? Як ви будете захищатися? Я вам відповідаю. А чи можна нам узяти належні нам 300 мільярдів… Чи можна ми самі вирішуватимемо, яка нам потрібна зброя? Чи можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити? Чи можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші?" , - запитав Зеленський.

Президент наголосив, що за ці кошти можна було б дати квартири українцям, чиї домівки зруйнували росіяни. Та нагадав, що деякі громадяни були змушені поїхати до Європи через те, що не "знайшли життя" в Україні.

"Я хочу подякувати кожному лідеру, який відстоює право України використовувати кошти з російських активів для захисту від російської агресії. Російська держава не цінує ні людей, ні моралі - вона цінує тільки гроші. І тому для них це теж буде уроком, коли російські активи працюватимуть в Україні. Чесно кажучи, це українські гроші" , - підсумував він.

Глава держави також наголосив, що більша частина зморожених російських активів перебувають у Європі й запитав, чи може Європа не дивитися на США, а бути сильною та ухвалювати "сильні рішення", адже гроші все одно "залишаться" в ЄС.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації країни Заходу заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 млрд доларів. Отриманий від них прибуток уже спрямовують на допомогу Україні.

Зокрема, Британія надасть Україні майже 3 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ.