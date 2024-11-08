WSJ: Трамп може посилити санкції щодо Ірану

Обраний президент Дональд Трамп готує стратегію посилення тиску на Іран, яка включає різке посилення санкцій і обмеження на продаж нафти.﻿ Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

План, як повідомляють джерела, знайомі з його першими кроками, націлений на припинення підтримки Тегераном угруповань на Близькому Сході та стримування ядерної програми країни.

Трамп планує відновити "максимальний тиск" на Іран з метою змусити його відмовитися від ядерних амбіцій і припинити фінансування груп, які США вважають терористичними. Цей підхід, імовірно, також буде посилено особистою мотивацією, оскільки Іран нібито намагався організувати замахи на колишнього президента і його радників після того, як вони залишили посади.

Колишні чиновники Трампа зазначають, що іранське керівництво може прагнути помститися за загибель генерала Касема Сулеймані, вбитого внаслідок удару американського безпілотника 2020 року.

За словами експертів, Трамп особливо рішуче налаштований обмежити доступ Ірану до нафтових доходів. Планується введення санкцій проти іноземних портів і компаній, пов'язаних із перевалкою іранської нафти. Цей підхід нагадує стратегію, яку Трамп уже застосовував у свій перший термін, коли прагнув ізолювати Іран від міжнародних енергетичних ринків.