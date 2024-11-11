Британія "розглядає всі сценарії" через прихід Трампа до влади у США

Велика Британія розглядає всі можливі сценарії щодо підходу новообраного президента США Дональда Трампа до України. Британські посадовці обговорюють і планують різні варіанти подальшого співробітництва.﻿ Про це заявив головний секретар Міністерства фінансів Великої Британії Даррен Джонс, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Наразі, за словами Джонса, Велика Британія продовжить співпрацю з адміністрацією Байдена до дня інавгурації Трампа, дотримуючись теперішньої політики підтримки України, яка збігається з позицією Британії.

"Наша підтримка України залишається непохитною," - підкреслив Джонс, додавши, що Велика Британія пропонує фінансування у розмірі 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік, попри економічні труднощі.

Після вступу Трампа на посаду Британія готова обговорити з новою адміністрацією можливі зміни в політиці США щодо підтримки України.

Водночас Джонс зауважив, що не готовий зобов'язатися досягти витрат на оборону в розмірі 2,5% ВВП, оскільки пріоритети безпеки потребують балансування з іншими сферами бюджету.

Нагадаємо, 11 листопада прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб обговорити заходи проти можливого скорочення підтримки України з боку США під керівництвом Дональда Трампа.

Серед основних питань - можливість переконати чинного президента США Джо Байдена надати Україні дозвіл на запуск ракет Storm Shadow по цілях у глибині території Росії.