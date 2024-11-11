Удар по п'ятиповерхівці у Кривому Розі: кількість поранених зросла до 13 (Оновлено)

Російська армія вранці 11 листопада атакувала Кривий Ріг. Пошкоджена п'ятиповерхівка. Інформацію про потерпілих з'ясовують. Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє Лівий берег.

Станом на 11:18 відомо про шістьох потерпілих. Серед них двоє дітей.

"10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості" , – сказав голова ОВА.

Оновлено. До 12 людей зросла кількість поранених внаслідок ракетної атаки військ РФ по Кривому Рогу, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Серед травмованих двоє дітей.

За декілька хвилин до цього Повітряні сили попередили про балістичну загрозу для Кривого Рогу. Ворог запустив ракету з території Криму.